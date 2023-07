Dwa wypadki w powiecie chełmińskim. Kierowcy zostali poszkodowani i trafili do szpitali - zdjęcia Monika Smól

W Papowie Biskupim kierowca uderzył w drzewo. OSP Papowo Biskupie Zobacz galerię (6 zdjęć)

Do dwóch wypadków drogowych doszło w powiecie chełmińskim we wtorek (11.07.2023). Kierowcy uczestniczący w obu zdarzeniach drogowych - w Papowie Biskupim i Unisławiu - trafili do szpitali.