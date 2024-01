Dwa wyższe limity dla działalności nierejstrowanej. To nowe zasady firmy bez rejestracji w 2024 roku

Do tej kwoty nie trzeba płacić podatku w 2024 roku

W przypadku, gdy podatnik osiąga dochód tylko z działalności nierejestrowanej, to w 2023 r. nie zapłaciłby podatku, ponieważ kwota wolna wynosi obecnie 30 tys. zł.

Dziewięciokrotność minimalnego wynagrodzenia

Nawet 26 tys zł. można zarobić bez konieczności zakładania firmy i bez podatku. Umożliwiają to korzystne zmiany w działalności bez rejestracji. Bierzemy je teraz pod lupę!

Jest to więc odpowiednik dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia i współczynnika 75%.

Roczna, a nie miesięczena kwota przychodu - będzie taka zmiana

Projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie rocznej, a nie miesięcznej, kwoty przychodu, do wysokości której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Taka zmiana byłaby korzystna dla podatników. Wyobraźmy sobie osobę, która wytwarza wyroby w długim czasie, a następnie w krótkim czasie je sprzedaje. W konsekwencji może okazać się, że przy dzisiejszych przepisach przekroczy limit miesięczny. Jednak, gdyby limit był liczony rocznie, to nie zostałby przekroczony. Z pewnością taka zmiana przyczyniłaby się do zwiększania aktywności wielu osób podejmujących drobną działalność zarobkową.

Żródło: Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt