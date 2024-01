Tyle muszą zapłacić składek ZUS firmy w 2024 roku. Mówią: "To jest, po prostu, szok!"

Ile więcej na ZUS?

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku wynosi 7 824 zł, a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie korzystają z żadnych ulg, nie może być niższa niż 4 694,40 zł. Oznacza to, że składka na ubezpieczenia społeczne, jaką przedsiębiorca będzie musiał zapłacić w 2024 r. razem ze składką na Fundusz Pracy, wyniesie 1600,32 zł, czyli o 181,84 zł więcej niż 2023 r . Do tej kwoty trzeba doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, której wysokość zależy od formy opodatkowania - dodaje rzeczniczka.

Preferencyjne składki

Przedsiębiorca, który korzysta z preferencyjnych składek, opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 242 zł, a od lipca do grudnia 2024 r. 4300 zł. To oznacza, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do czerwca 2024 r. nie może być niższa niż 1272,60 zł, a od lipca do grudnia nie możne być niższa niż 1 290 zł. Dla przykładu przedsiębiorca, deklarujący minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2024 r., zapłaci 402,65 zł. Jest to więcej o 60,93 zł niż dotychczas.