Dwaj mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego mogą trafić do więzienia nawet na 3 lata

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie w piątek 4 czerwca ok. g. 19 w domu jednorodzinnym w Jaworzu w gminie Ryńsk znaleźli uprawę czterech konopi, której właścicielem miał być 21-letni mężczyzna. Usłyszał on już zarzut nielegalnej uprawy konopi, za co grozi mu do 3 lat więzienia.

Z kolei w niedzielę 4 czerwca ok. g. 19 w Wąbrzeźnie policjanci "patrolówki" zatrzymali młodego mężczyznę, który w kieszeni spodni miał prawie 4 g amfetaminy. Po przeszukaniu jego mieszkania okazało się, że narkotyków ma znacznie więcej - policjanci wydziału kryminalnego znaleźli sześć woreczków z amfetaminą o łącznej wadze prawie 21g. 22-latek usłyszał zarzuty. Także grozi mu do 3 lat więzienia.