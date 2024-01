Dwie szkoły z Tucholi z "Tarczami" w corocznym ogólnopolskim Rankingu Perspektywy. Sprawdźcie, które to szkoły

Dyrektor podkreśla, że na co dzień dba o zdrowe relacje na linii dyrektor-nauczyciel-wychowawca-uczeń.

- To nie jest tak, że mamy same sukcesy porażki też się zdarzają, nie zamiatamy ich pod dywan - dodaje dyrektor Marciniak. - Daję jednak młodzieży możliwość bycia odpowiedzialnymi za szkołę, poprzez aktywne jej tworzenie. Nasi uczniowie piszą programy, komunikują co chcą robić na zajęciach, praktykach, mają też dużą samodzielność dotyczącą fakultetów. Dużo rozmawiamy, lubię słuchać ludzi. Tak traktowani młodzi ludzie przychodzą chętnie do szkoły. Nie podcinamy nikomu skrzydeł, a dla kadry również moje drzwi są otwarte. Daję duża samodzielność, a sam sprawuję nadzór czy wszystko prowadzone jest zgodnie z prawem. Właściwie nie czuję, że przychodzę do pracy, być w szkole to dla mnie przyjemność.