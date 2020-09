Dwóch pijanych kierowców ujętych przez świadków na terenie Włocławka i powiatu. Jeden miał prawie 2,4 promila, drugi 3 promile

W sobotę (5 września) po południu dyżurny włocławskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o dachowaniu auta w miejscowości Wieniec (gm. Brześć Kujawski).

- Z relacji świadka wynikało, że z rozbitego renault w pobliskie pole uprawne uciekają dwie osoby - mówi st. sierż. Anita Szefler-Ciupińska z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Mężczyzna zatrzymał się, by pomóc poszkodowanym. Tymczasem zachowanie osób opuszczających rozbite auto było dla niego co najmniej dziwne i wzbudziło jego podejrzenia. Świadek niezwłocznie zareagował i schwytał jednego z uciekinierów. Drugiego zatrzymali policjanci po przybyciu na miejsce.

Mundurowi ustalili przebieg zdarzenia i kierującego pojazdem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 57-latek siedzący za kierownicą renault podczas wyprzedzania innego pojazdu wpadł w poślizg, stracił panowanie nad autem i wpadł do rowu. Mieszkaniec Włocławka był pijany, miał ok. 2,4 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a także dowód rejestracyjny od renault. Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji.