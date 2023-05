Dworzec w Grudziądzu będzie wreszcie "perełką"? PKP ogłosiło przetarg na jego modernizację [wizualizacja]

"Cieszę się, że dworzec zostanie przebudowany" - czytamy słowa Macieja Glamowskiego, prezydenta Grudziądza w komunikacie przesłanym do mediów. "Obiekt ten wymaga pilnego remontu, a to pierwszy krok w kierunku poprawy skomunikowania kolejowego naszego miasta".

Firma, która wygra przetarg będzie miała do wykonania inwestycję w formule "Projektuj i buduj", co oznacza że będzie musiała wykonać projekt budowalny wraz z całą dokumentacją i pozwoleniami, a następnie zająć się realizacją przebudowy. Jak informuje prezydent Maciej Glamowski , inwestor czyli PKP S.A. posiada gotowy program funkcjonalno-użytkowy, który jest podstawą właśnie dla dalszych prac zarówno projektowych jak i budowlanych.

Tu będzie miała siedzibę Fundacja "Lotniczy Grudziądz"

Przewiduje się, że w obiekcie będzie przebywać maksymalnie 200 użytkowników i maksymalnie 30 pracowników obsługi. Budynek powinien być przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Budynek będzie służył celom obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego oraz dodatkowo pełnił funkcje usługowe i pomocnicze w tym:

usług handlu lub gastronomii,

przestrzeni wystawienniczej,

siedziby fundacji

.

Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia to ok. 63 mln zł. Termin realizacji inwestycji to 87 tygodni od momentu podpisania umowy z wykonawcą.