Dyrektor sępoleńskiej oświaty z upomnieniem od burmistrza i rady miejskiej. Reaguje na nasz artykuł

Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim odpowiada na nasz artykuł dotyczący reprymendy od radnych. Przypomnijmy, że na posiedzeniu komisji budżetowej wszystkich radnych, rajcy zobligowali szefa oświaty do remontu schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie (oszacowany na 60 tys. zł). To pokłosie przyjętej uchwały w sprawie przeznaczenia 500 000 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wiśniewie (zakupu trzech kontenerów). Radni, debatując nad nią, nie wiedzieli o pozostałych wnioskach zakupowo-remontowo-inwestycyjnych dyrektorów szkół. Oprócz szefów szkół w Wiśniewie i SP nr 3, wnioskowali również ci ze szkoły w SP nr 1, Lutowie, Zbożu oraz obu przedszkoli.

- Nie wszystkie wnioski ujrzały światło dziennie. Nie chcę wchodzić w polemikę co do zasadności inwestycji, a tylko okoliczności, w jakich doszło do przegłosowania zakupu kontenerów – zaznaczała Barbara Szlezer, przewodnicząca komisji oświaty.