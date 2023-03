Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radoszkach w gminie Bartniczka odwołana. Halina Murlik: – Nic złego nie zrobiłam

– Absolutnie nie czuję się winna, nic złego nie zrobiłam i nie zgadzam się z tymi zarzutami – odpowiada Halina Murlik. – Oddałam sprawę do radcy prawnego, przygotowuję odwołanie. Cała sprawa rozpoczęła się w momencie, gdy nie zgodziłam się na zainstalowanie aplikacji do monitoringu, służącej do podglądu szkoły. Jako dyrektor byłam administratorem danych osobowych dzieci, więc ich bezpieczeństwo zawsze jest dla mnie najważniejsze. Poprosiłam przedstawiciela firmy instalującej aplikację o dostarczenie informacji od wójta. Jako dyrektor muszę zakładać różne scenariusze. Nie wiem jakie zamiary mogą mieć osoby z zewnątrz. Po moim sprzeciwie zaczęły się problemy. Wiem, że rodzice mi wierzą i mają do mnie zaufanie. Dziękuję za to wsparcie. Mam też pozytywną opinię kuratorium.