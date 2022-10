Dyrektor szpitala Jurasza w Bydgoszczy: - To będzie prawdziwy, medyczny lot w kosmos Grażyna Rakowicz

- Szpital Jurasza otrzyma na Centrum blisko 300 mln zł z Funduszu Medycznego. Mam nadzieję, że niebawem podpiszemy stosowną umowę i środki zostaną uwolnione. Prace projektowe ruszą jeszcze pod koniec tego roku a zakończenie budowy zaplanowano na czwarty kwartał 2026 roku - mówi Jacek Kryś, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. nadesłane

- Do udziału w konkursie nie trzeba było nikogo przekonywać i zaraz zabraliśmy się do pracy. Rozpoczęły się analizy, dyskusje, zaczęły powstawać małe projekty, potem projekt finałowy. Dzisiaj, za to zaangażowanie chciałbym wszystkim bardzo podziękować. Za to zrozumienie, że ten konkurs - tym samym, pozyskanie finansowego wsparcia będzie dla szpitala szansą na rozwój. Na przeniesienie naszej pediatrii w XXI wiek. Proszę mi wierzyć, łatwo nie było. Ale - jak widać, było warto - mówi Jacek Kryś, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.