Dzieci jadą na kolonie i obozy. O tych przepisanych prawnych rodzice wiedzieć powinni

Za moment rozpoczynamy sezon wypoczynkowo-wyjazdowy. O tym, co dziecku-przyszłemu koloniście zapakować do walizki, rodzice zawsze pamiętają. Nie zawsze jednak pamiętają, jakie mają prawa, gdy córka czy syn wyruszają na wakacje, zorganizowane przez biuro podróży albo stowarzyszenie. Przypominamy, jak wyglądają prawne aspekty letnich wyjazdów.

Wyjazd na kolonie

- Każdy organizator ma obowiązek zgłoszenia wyjazdu do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce kolonii - wyjaśnia adwokat Katarzyna Bórawska z kancelarii prawnej B-Legal. - Mało który rodzic wie, że istnieje baza organizatorów wypoczynków, do której każdy ma wgląd. Po wyborze konkretnej firmy, każdy rodzic powinien sprawdzić historię i wiarygodność organizatora w rejestrze organizatorów wypoczynków kolonii.

Wysyłający swoje dzieci na obozy czy kolonie rodzice muszą wiedzieć, że organizator nie może być przypadkowy. Tego rodzaju wyjazdy może przykładowo przygotowywać szkoła, dom kultury, stowarzyszenie, fundacja bądź organizacja pozarządowa. Wyjazd trwający nieprzerwanie co najmniej dwa dni musi zostać zgłoszony.

Zanim autokar ruszy z kolonistami, dobrze się upewnić, że bezpiecznie dotrze z pasażerami do celu. Mama i tata mają prawo wezwać policję, która na miejscu sprawdzi stan techniczny pojazdu. Policjanci ruchu drogowego, dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wyruszających na wycieczki i kolonie, przypominają o możliwości kontroli autokaru przed wyjazdem wakacyjnym. Zgłoszenia kontroli autokaru można dokonać mailowo albo telefoniczne, dzwoniąc do Wydziału Ruchu Drogowego. Kierowca oraz właściciel firmy przewozowej nawet nie dowiedzą się, kto zgłaszał.

Gdy ekipa będzie już na koloniach, to kwestia korzystania z komórki się kłania. Coraz częściej na takich wyjazdach wprowadzany jest regulamin ograniczenia używania telefonów przez najmłodszych. Mają oni wyznaczone tylko godziny w ciągu dnia, gdy mogą dzwonić lub pisać do rodziców i rodzeństwa. Ograniczenie nie wynika ze złej woli wychowawców kolonijnych, lecz z postaw dziecka. Chodzi o to, żeby potrafiło wypoczywać bez komórki w ręku. Zdarza się, że rodzice podważają telefoniczne limity. Okazuje się, że często nie mają tutaj racji. Adw. Bórawska przekonuje: - Rodzic wybierający kolonie dla dziecka, świadomie decyduje się i godzi na zapisy zawarte w regulaminie kolonii. Coraz częściej regulaminy zawierają informację mówiącą o ograniczeniu korzystania z telefonu komórkowego i ograniczeniu kontaktu z rodzicami.