Kolonie 2023 - ceny obozów nad morzem i w górach. Ile zapłacą teraz mieszkańcy Kujaw i Pomorza?

Przyglądamy się stawkom kolonii i obozów 2023 dla dzieci oraz młodzieży. Jedno biuro podróży z naszego regionu proponuje 11-dniowe wakacje nad morzem za dużą cenę.

Małżeństwo z Bydgoszczy ma dwoje dzieci. Starsza córka skończyła 17 lat, młodsza 10. Gdy starsza chodziła do szkoły podstawowej, co roku jeździła na kolonie, nawet zanim wprowadzono 500 plus i nawet dwukrotnie w ciągu roku. Teraz uczy się w liceum i na zorganizowany wypoczynek już się nie wybiera. Nie chce. Woli sobie dorabiać. Młodsza dziewczynka na obozie była raz - w ubiegłym roku. W tym raczej nie pojedzie, chociaż chciałaby. - Oboje z mężem pracujemy i dostajemy po 500 zł na córki, ale trudniej nam zaoszczędzić na kolonie - przyznaje mama i podaje przykład: - Jak starsza córka była w wieku młodszej, za 13-dniowy pobyt nad morzem płaciliśmy 1350 zł. Cena uwzględniała wszystko, łącznie z wejściówkami do aquaparku czy kina. Tygodniowy obóz w górach kosztował jakieś 850 zł. To i tak nie były najniższe stawki, tylko przeciętne.

Ceny kolonii, czyli letnie rekordy

Zdaniem bydgoszczanki, dzisiaj przeciętnie nie jest.

- Ceny kolonii 2023 są rekordowo wysokie - uważa. - Ostatnio wpadła mi w ręce ulotka. Biuro podróży kusiło promocjami. 11-dniowe kolonie nad morzem kosztowały 2899 zł, podczas gdy standardowa cena to ponoć 3199 zł. Na ulotce widniał dopisek, że cena zawiera również zapewnienie atrakcji. Absurd. Przecież zawsze są zapewniane, taka istota kolonii. Przyglądamy się stawkom kolonii i obozów 2023 dla dzieci oraz młodzieży. Jedno biuro podróży z naszego regionu proponuje 11-dniowe wakacje nad morzem, w - jak to opisuje - „spokojnej, wiejskiej scenerii niedaleko Krynicy Morskiej”. Ofertę kieruje do dzieci od 7 do 10 lat. Rodzice zapłacą 2750 zł. Druga agencja turystyczna zaprasza na obóz nad jeziorem w Borach Tucholskich, w powiecie świeckim. Tutaj dzieci (starsze, bo w wieku 8-13 lat) będą tak samo długo, lecz rodzice czy opiekunowie muszą je dowieźć, a potem odebrać z kolonii. Koszt: 2199 zł. Taniej nad jeziorem też da się odpocząć. 7-dniowy wyjazd akurat nad jezioro na Kaszubach, blisko gminy Kościerzyna, to wydatek 1450 zł. Tyle że dzieci (przedział wiekowy 7-15 lat) będą spały pod namiotami, a wcześniej wspomniane przez nas oferty dotyczyły pobytu w ośrodkach wypoczynkowych.

Jak nie morze, to góry

Góry też czekają na małolatów. Osiem dni w minipensjonacie w Zakopanem oznacza ubytek 1590 zł w portfelu. To propozycja dla dzieci w wieku 10-17 lat. Można zdecydować się na siedem dni także w górach, znowu w minipensjonacie i tutaj również oferta jest kierowana do dzieci od 10 do 17 lat, lecz cena wynosi 2099 zł. To dlatego, że to będzie obóz z intensywną nauką angielskiego, codziennie trzy godziny lekcji.

Droższe bywają obozy tematyczne, chociażby wspomniane językowe, sportowe (np. nad morzem lub jeziorem, połączone z nauką pływania albo kitesurfingu), wojskowe (w programie m.in. zajęcia na strzelnicy, z musztry i pamiątkowy... hełm dla każdego dziecka) i obozy przetrwania (wśród atrakcji paintball, podchody, przeszpiegi). Wybrane kolonie kosztują prawie 3000 zł za niecałe dwa tygodnie. Zdarza się, że tygodniowe wakacje stanowią jeszcze większy wydatek, ale wówczas dzieci wyjeżdżają za granicę. 8-dniowy wypoczynek w Hiszpanii (przelot samolotem, noclegi w hotelu) wyceniono na 4120 zł. Minus taki, że jeśli dzieci z Kujawsko-Pomorskiego chcą dołączyć, to mama i tata muszą zawieźć córkę czy syna do Warszawy, ponieważ tam będzie miejsce zbiórki, ale i mety kolonii.

Zdaniem organizatora kolonii

Właściciele i szefowie biur turystycznych tłumaczą, że nie oni ustalają wysokie ceny. - _My na koloniach zarabiamy prawie tyle samo. _Podrożały pobyty w ośrodkach, stawki za wyżywienie, transport i wejściówki - wymieniają organizatorzy wypoczynku.

Niektóre ceny zmieniają się jak w kalejdoskopie. Internautka z Torunia opisywała na forum: - Córka miała jechać na kolonie. Wypełniłam formularze zgłoszeniowe, dostałam potwierdzenie z biura podróży. Przed wpłatą zaliczki jeszcze raz zajrzałam na jego stronę. Okazało się, że kolonia będzie o 130 zł droższa. Zadzwoniłam do firmy, żeby wyjaśnić podwyżkę. Pani powiedziała, że „cena uległa zmianie niezależnie od organizatora, a zresztą rodzice nie odczują różnicy, bo będą dostawać 800 plus zamiast 500 plus”. A przecież 800 zł na dziecko - o ile tak w ogóle się stanie - będzie wypłacane od 2024 roku.

