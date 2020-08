Dzieci w Chojnicach pójdą do szkół 1 września 2020. Taka jest decyzja burmistrza

Pandemia a szkoły w Chojnicach

Grzegorz Czarnowski, dyrektor wydziału edukacji w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, dodaje, że dzieci poza salami lekcyjnymi będą nosić maseczki. A dopóki będzie to możliwe, zajęcia z wychowania fizycznego odbywać się będą na zewnątrz. Najgorzej będzie w SP nr 1, bo tam teren przy szkole jest nieduży. Najważniejsze - osoby z zewnątrz nie będą już wchodzić na teren placówek szkolnych. Rozwiązaniem dla rodziców najmłodszych dzieci będą wyznaczone strefy ich odbioru.

Sklepiki szkolne pozostaną otwarte, a o wycieczkach nie ma mowy.

Ze względu na wytyczne dotyczące metrażu w SP nr 7 część zajęć dla oddziałów zerowych przeniesiona będzie do większych pomieszczeń. Największe wyzwanie to SP nr 1 i przedszkole nr 3. w przedszkolu dwie grupy przeniesione więc będą do SP nr 8, a w "jedynce" dla dzieci z grup zerowych będzie zapewne obowiązywała - wymieniona wcześniej - zasada pierwszeństwa przyjęć.