Fosa Miejska w Chojnicach wypięknieje do czerwca 2021 r. Samorząd ogłasza przetarg

Jeżeli zadanie dojdzie do skutku - wielu z chojniczan odetchnie z ulgą. Wreszcie! Przez lata szczęście nie uśmiechało się do Fosy. Sytuacja przypomina nieco plany inwestycyjne ChCK-u, gdzie na realizację również czekano lata. W przypadku Fosy był wcześniej przetarg, który nie doszedł do skutku. No i zadanie trafiło na kilka lat na półkę. Właśnie teraz burmistrz widzi szansę dla Fosy. Wkrótce wpłyną do budżetu środki z rządowej tarczy, dokładnie 9 mln 800 tys. zł. Zauważamy, że nie wiemy, jakie w kolejnych miesiącach roku będą dochody z PiT-u dla Chojnic. Przebąkuje się przecież coraz śmielej o tym, że w związku z pandemią i deficytem państwa fundusze dla samorządów mogą poważnie stopnieć.

Fosa Miejska w Chojnicach - jaka ona będzie

Jaka będzie Fosa Miejska w nowym wydaniu? Na żelbetowej widowni tysiąc miejsc, ławki drewniano-stalowe, nowa scena z mobilnym zadaszeniem. Dach będzie rozkładany na koncerty. A na co dzień - demontowany. Tego oczekiwał od miasta wojewódzki konserwator zabytków. Dach na stałe w Fosie szpeciłby zabytkową część Chojnic -byłby tu jak pięść do nosa.

Oczywiście musi być toaleta - przystosowana również do potrzeb niepełnosprawnych (od strony muru przy ul. Młyńskiej). Osoby mające problemy z poruszaniem się, ucieszą się ze specjalnych miejsc na widowni. Nie można było zapomnieć o stanowisku reżyserskim i nagłośnieniu. Modernizacja Fosy to również budowa chodnika na ul. Grobelnej.

Kosztorys inwestycji to 2,6 mln zł. Zadanie powinno być wykonane do czerwca przyszłego roku. No, ale czy za pierwszym razem uda się wyłonić wykonawcę? - Mam taką nadzieję, bardzo bym chciał - odpowiada Finster.