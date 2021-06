Dzieci z Brodnicy tańczyły na placu zabaw za Brodnickim Domem Kultury z instruktorem tańca Maciejem Zajdą. Zobaczcie zdjęcia

NOWE UEFA ostrzega Anglików. Finał Euro może zostać przeniesiony z Londynu do Budapesztu. Powtórka z finału Ligi Mistrzów coraz bardziej realna

Brytyjski dziennik "The Times" (i nie tylko on) informuje, że UEFA rozważa możliwość przeniesienia finału Euro 2020 z Londynu do Budapesztu. Powodem są restrykcyjne przepisy związane z pandemią COVID-19, których Anglicy nie chcą poluzować.