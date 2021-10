Dzieci z Brodnicy z Magdaleną Fularczyk-Kozłowską i Katarzyną Skowrońską zapamiętywały, jak segregować śmieci. Zobaczcie zdjęcia

Oliwia Kozakiewicz z IV klasy Szkoły Podstawowej nr 7 w Brodnicy przekazała nam, że podczas imprezy zapamiętała do pojemników w których kolorach należy wrzucać śmieci: zielony to szkło, żółty to plastik, niebieski papier, a brązowy bio. Alicja Ludwiczak z tej samej klasy brodnickiej "siódemki" dodała, że dzięki tej sportowej imprezie utwierdziła się w przekonaniu, że warto segregować śmieci.

Jak przekazał nam dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy Maciej Rżeński, dzięki ciekawemu połączeniu aktywności sportowej ze zdobywaniem wiedzy z zakresu ekologii, w tym segregowania odpadów, nawyki dotyczące dbania o środowisko mogą dzięki uczestnictwu w tej imprezie jeszcze lepiej zostać wdrożone przez dzieci. A łączenia sportu ze zdobywaniem wiedzy o ekologii było na spotkaniu w Brodnicy naprawdę sporo - wśród konkurencji było rzucanie piłką na matę, a w zależności od koloru należało odpowiedzieć jakiego rodzaju odpadów ten kolor dotyczy, w jak najkrótszym czasie trzeba było rozebrać konstrukcję zbudowaną z kartonów, a także wykonywać sekwencje zadań także powiązanych z kolorami pojemników na śmieci. Jak przekazał nam dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy Maciej Rżeński, impreza została zorganizowana dzięki Urzędowi Miejskiemu w Brodnicy, a z racji, że ORiR jest odpowiednim miejscem do takich spotkań, realizacja wydarzenia odbyła się właśnie tutaj. Maciej Rżeński zwrócił podczas rozmowy z nami uwagę na obecność Magdaleny Fularczyk-Kozłowskiej, mistrzyni olimpijskiej w wioślarstwie oraz Katarzyny Skowrońskiej, dwukrotnej mistrzyni Europy w siatkówce, dzięki którym dzieci dowiedziały się więcej nie tylko o ekologii, ale także o dyscyplinach sportu.