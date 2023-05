Dzieciaki z kolejnego województwa wzięły udział w Lekkoatletycznych Nadziejach Olimpijskich. Towarzyszyli im mistrzowie polskiej lekkiej a

– Młodzież trzeba zainteresować, gdzieś ten narybek łapać i właśnie po to są takie imprezy, w których pokazujemy piękno tego sportu i piękno rywalizacji. I mam nadzieję, że właśnie stąd w przyszłości dochowamy się mistrzów – mówi Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Tegoroczna edycja akcji jest drugą, bo pierwsza odbyła się w roku ubiegłym. Wtedy w zawodach eliminacyjnych oraz finale w Warszawie udział wzięło grubo ponad dziesięć tysięcy dzieci w wieku dziesięciu i jedenastu lat. Teraz ten wynik zapewne zostanie poprawiony, bo po ubiegłorocznym sukcesie chętnych do udziału jest bardzo wielu. Dodatkowo na frekwencję wpływ ma fakt, że program został rozszerzony o biegi przełajowe, a także cykl zajęć dla młodszych dzieci pod hasłem #ZacznijOdLekkiej.

– Takie zajęcia to fantastyczna sprawa. Najlepiej poszło mi w biegu na sześćdziesiąt metrów, ale ogólnie jestem zadowolony z całych zawodów. No i cieszę się, że wracam do domu z autografami – mówił Kuba, jeden z uczestników szczecińskich zawodów. Zawodom każdorazowo towarzyszą „Strefy Młodego Olimpijczyka, gdzie dzieci i młodzież będą mogli sprawdzić się w wybranych, uproszczonych konkurencjach lekkoatletycznych.

Polscy lekkoatleci nie ukrywają, że podoba im się program „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich”. – Wierzę w to, że taka inicjatywa sprawi, że faktycznie za parę lat będziemy się cieszyć z tego, że mamy wychowanków z tego programu na docelowych imprezach międzynarodowych. Ja na pewno bym startowała w Lekkoatletycznych Nadziejach Olimpijskich, a miałam to szczęście, że startowałam na czwartkach lekkoatletycznych – mówi Adrianna Sułek, czołowa wieloboistka świata.