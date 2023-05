Dzięki dotacjom małe miejscowości w powiecie włocławskim też zyskują strefy relaksu

W ramach "Kujawsko- Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej- edycja 2023" do samorządu Chocenia trafi 35 tysięcy złotych. Takie dofinansowanie uzyskał projekt "Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych oraz urządzeń do kalisteniki i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Choceń". Gmina dołoży jeszcze sporo, bo ta inwestycja ma kosztować ponad 100 tysięcy złotych. Jak poinformował nas wójt Roman Nowakowski, zadanie to obejmuje zakup i montaż urządzeń, które staną pod chmurką w Janowie oraz przy ul. Górniak w Choceniu oraz zakup i montaż urządzenia do kalisteniki, czyli treningu siłowego, opierającego się na ćwiczeniach z własną masą ciała. Ponadto w planie jest zakup toru przeszkód, ścianki wspinaczkowej, trampoliny ziemnej - a to wszystko znajdzie się na plaży w Choceniu i będzie służyć wypoczywającym nad jeziorem.

Wójt gminy Choceń zapewnia, że samorząd będzie czynił starania, żeby urządzenia te zostały zakupione jeszcze w tym sezonie letnim i choć na koniec lata służyły mieszkańcom.