Dzięki tym trikom będziesz cieszyć się choinką przez długi czas. Zobacz, jak dbać o świąteczne drzewko

Jak przedłużyć żywotność choinki - zobacz poradnik

Popularyzacją tego zwyczaju w XVI wieku zajął się Marcin Luter, który w ówczesnych protestanckich Niemczech głosił spędzanie świątecznego czasu w gronie najbliższych i celebrowanie go w domowym zaciszu. Początkowo choinki były wieszane pod sufitem, czubkiem do dołu. Kościół katolicki uznał tę tradycje około wieku XVIII, a do polski przywędrowała ona na przełomie XVIII oraz XIX wieku.

Obecnie choinka jest symbolem oraz nieodłączną ozdobą świąt Bożego Narodzenia. Nie wyobrażamy sobie bez niej celebracji tak ważnego dla nas dnia. Co więc zrobić aby przedłużyć jej żywotność? Dowiedz się jakich zasad należy przestrzegać, aby świąteczne drzewko było bardziej trwałe. Szczegóły znajdziesz w poniższej galerii.