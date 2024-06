Odchodzimy od tradycyjnego modelu rodziny dwa plus dwa. Typowa polska rodzina, czyli małżeństwo z dwojgiem dzieci, ustępuje parze (niekoniecznie tej po ślubie) z jednym dzieckiem. Samotnych rodziców także przybywa, a dzieci ubywa.

W naszym regionie w całym 2023 roku najczęściej rodzili się jedynacy. Tak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Na 13522 urodzenia, prawie połowa (6050) dzieci, które w zeszłym roku przyszły na świat, to były właśnie pierwsze dzieci danej matki. W co trzeciej rodzinie w tym samym czasie pojawiło się drugie dziecko.

Mamy w regionie rekordzistów. To dwie rodziny, którym urodziło się dziesiąte (lub dalsze w kolejności) dziecko, przy czym to ostatnie przyszło na świat w 2023. W takich przypadkach statystycy nie podają konkretnej liczby potomków. Wskazują za to przedział „10 i dalsze”. Dziewięć rodzin z naszego województwa ma po dziewięcioro dzieci, zaś rodzin, w których wychowuje się po ośmioro rodzeństwa, mamy 23.