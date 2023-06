Dzień Dziecka w Grudziądzu. Tak wyglądają przystrojone tramwaje MZK Grudziądz 1 czerwca. Zobacz zdjęcia

Z okazji Dnia Dziecka zaplanowano też dodatko0wą atrakcję. W tramwaju, który o g. 16 wyjedzie z Tarpna w stronę Rządza grać będzie Grudziądzka Orkiestra Dęta!

- Wystąpimy w nastroju wiosenno-letnim z rozrywkowym repertuarem, m.in. "Can't take my eyes of off you", czy "Sway" - zapowiadają muzycy Grudziądzkiej Orkiestry Dętej.