Dzień Edukacji Narodowej 2022 w Sępólnie Krajeńskim. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli i pracowników oświaty [zdjęcia]

Nagrody przyznawane są w dowód uznania za wzorową pracę lub szczególne osiągnięcia. Lista nagrodzonych ogłaszana jest raz w roku. W ceremonii wręczania nagród, oprócz władz miasta, uczestniczą także przedstawiciele rady miejskiej. Święto edukacji w gminie Sępólno odbyło się w piątek, 14 października, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Nagrody Burmistrza Sępólna Krajeńskiego otrzymało w tym roku osiem nauczycielek szkół podstawowych i przedszkoli oraz dwie pracownice administracji i obsługi.

- Dzisiejsze święto jest szczególne, ponieważ jesteście państwo wytypowani przez uprawnione podmioty do Nagrody Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, co oznacza, że wasze osiągnięcia na poziomie kształcenia są szczególne. Gratuluję i dziękuję za trud i wysiłek w kształceniu naszych dzieci i młodzieży. Przekazujecie im nie tylko wiedzę, ale i wartości, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, a co za tym idzie, wychowujecie - powiedział burmistrz Waldemar Stupałkowski.