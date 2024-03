Dzień Kobiet 2024 w oczach i słowach przedszkolaków. Dzieci z Przedszkola nr 48 w Bydgoszczy mają głos

O wieku, w którym dziewczyna zaczyna chodzić z chłopakiem, o tulipanach i o szacunku rozmawiamy z dziećmi z Przedszkola nr 48 w Bydgoszczy.

Jaki dzień mamy w ten piątek?

Maja: - Dzień dobry.

Lena: - Jakiś piękny i trzeba zrobić zakupy na weekend.

Nela: - Ósmego marca.

Bartek: - Dzień dla kobiet, czyli Dzień Kobiet. Takie ważne święto.

Kornel: - Święto, że kobiety nic wtedy nie muszą robić, nawet iść do pracy, tylko się uśmiechają albo normalnie, albo do lustra. Chłopcy też świętują, bo się uśmiechają i składają życzenia dziewczynom i mamom.

Aleks: - Wszystkie kobiety się uśmiechają. Obojętnie, czy są młode, czy stare, na dworze albo w domu.

Nela: - Chłopcy i panowie mogą kupić kobietom kwiaty, też nie w markecie.

Lena: - Jak dziewczyna ma chłopaka, to później, jak im dobrze wychodzi, to ten chłopak robi się mężem dziewczyny. Starszaki z przedszkola na fordońskim Przylesiu w Bydgoszczy o kobietach wiedzą więcej niż nam się wydaje. Autorka A właśnie, ja odnośnie wieku: ile średnio dziewczyna ma lat, gdy zaczyna spotykać się z chłopakiem?

Nela: - Czyli z nim wszędzie chodzić?

- Tak.

Nela: - Oj, dużo.

Tomek: - 20.

Bartek: - 30.

Tomek: - Jednak 40.

Franek: - Chyba z 50 lat ma.

Lena: - 18, bo jak ktoś ma 18 lat, to ma wtedy ważne urodziny i już jest duży. A każdy, czy to mały, czy duży, jest piękny. Kobiety są raczej zawsze piękne.

Co to znaczy być kobietą?

Lena: - Być panią albo dziewczyną albo dziewczynką. Być ładną, zadbaną, nosić ładne rzeczy, mieć pierścionki i perfumy.

Franek: - Panowie patrzą na kobiety i te kobiety panom się podobają i wówczas ludzie lubią się nawzajem.

A co znaczy, że kobieta jest piękna?

Nela: - Że ma ładne oczy i ładne włosy, na przykład pachnące szamponem i ma pokolorowane paznokcie. Paznokcie stukają jej o blat, jak kobiety pukają palcami w ten blat.

Bartek: - Że robi sobie z tych włosów kitki i wtedy jest jej wygodnie.

Lena: - Może mieć loki wrodzone albo zrobione fale, ale te fale można szybko rozczesywać.

Tomek: - Albo nosi rozpuszczone włosy i one jej wieją, jak jest wiatr albo nie ma wiatru, tylko ta pani biegnie albo szybko idzie.

Nela: - Piękna kobieta nosi sukienki, ale w spodniach też wychodzi z domu.

Aleks: - Chciałem coś dodać, ale dodam później.

Nela: - Jeszcze mi się przypomniało, że piękna kobieta robi sobie makijaż i dlatego jest piękna. Może mieć w domu wiele rzeczy do robienia makijażu, całą szafkę. Jak sobie zrobi makijaż, to wygląda na zadbaną.

Lena: - Kobiety są też piękne, nawet jak nie kupują sobie kremów do twarzy i nie jedzą warzyw i owoców, tylko są piękne od środka, od wewnątrz swojego ciała.

- Słyszeliście o czymś takim, jak płeć piękna?

Maja: - No, tak. Płeć jest wtedy, jak są dwie grupy. Jedna to są kobiety i one stoją po jednej stronie, a druga to mężczyźni i oni stoją po drugiej stronie. Z tym, że kobiety to płeć piękna. - A mężczyźni to jaka płeć?

Lena: - Przecież też piękna, ale inaczej piękna niż płeć piękna kobiet.

Nela: - Kobiety i mężczyźni stoją po dwóch stronach, ale rozmawiają ze sobą i potem się zgadzają i ze sobą mieszkają.

- Jak w Polsce obchodzimy Dzień Kobiet?

Franek: - Jesteśmy mili dla siebie nawzajem, dla wszystkich ludzi.

Tomek: - A zwłaszcza dla kobiet.

Franek: - Nie gramy na komórkach, jak jest święto i nie patrzymy w telewizor. Jemy eleganckie jedzenie. Mówimy miłe rzeczy i dajemy kobietom kwiatki.

- Jakie?

Nela: - Pachnące, prawdziwe bukiety.

Lena: - Nie z materiału, bo one są niepachnące i nieprawdziwe.

Nela: - Róże, ale gładkie, bez kolców, bo jak są kolce w kwiatach, to na rękach jest krew i przykro się patrzy. Ma ładnie wyglądać.

Franek: - Tulipany z ładnymi liśćmi, bo one ósmego marca są modne. Nie potrzeba wstążeczek.

Nela: - Oliwier czasami kupuje mi kwiatki. I coś słodkiego, dobrego albo zabawkę małą. Trzeba mieć pieniążki, żeby wszystko kupować. - Gdybyście mieli bardzo dużo pieniędzy, jaki prezent z okazji Dnia Kobiet sprawilibyście swoim mamom, siostrom, babciom, koleżankom, sąsiadkom i paniom w przedszkolu?

Lena: - Cenny, ale to nie musi być rzecz.

Wiktor: - Kupiłbym im wyjazd do gór albo nad morze, żeby im się podobało. - Co one by tam robiły?

Wiktor: - Różne rzeczy, ale najczęstsza rzecz to odpoczywanie i siedzenie na piasku albo sobie wędrowanie. Nikt nie kazałby im się spieszyć. To byłoby fajne, bo ludzie często się spieszą. Zorganizowałyby też piknik w tych górach albo nad morzem.

Bartek: - Gdyby nie chciały siedzieć w górach i nad morzem, to bym kupił im hulajnogi i rowery na Dzień Kobiet i by sobie zostały przed domem, jeździły dokoła i się cieszyły, że jeżdżą po osiedlach.

Tomek: - Mogłyby też nic nie robić, tylko siedzieć i też by się cieszyły. Czasem właśnie tak mam.

- Gdyby kobiety rządziły światem, jak ten świat by wyglądał?

Tomek: - Chyba dobrze by wyglądał.

Franek: - Tak, że nie można byłoby wyrzucać śmieci na trawnik, bo kobiety by pilnowały trawników.

Nela: - Nie można byłoby ranić zwierząt, bo kobiety też by pilnowały tych zwierząt.

Bartek: - Nie można byłoby krzyczeć, bo kobiety pilnowałyby, żeby nikt nie krzyczał. Byłby spokój i cisza i mało kto by coś słyszał.

Lena: - By było słychać wszędzie radość.

Kornel: - Nie można byłoby się kłócić i płakać.

Nela: - Ale można by było kupować dużo zabawek, bo kobiety by pilnowały, żeby dzieci kupowały dużo zabawek, na przykład lalek.

Nela: - Gdyby kobiety rządziły światem, to każdy miałby zwierzątko. - Jak myślicie, ile kobiet żyje na świecie?

Franek: - Jakoś 10 milionów. Tak słyszałem.

Bartek: - Ja słyszałem, że 10 trylionów.

Lena: - Nie liczyłam.

Kornel: - Słyszałem w telewizji, że dziewięć milionów, ale chyba jest 13 milionów, bo potem coś tak mówili. Trzeba szanować to, co mówią w telewizji.

- Co to jest szacunek?

Franek: - Jak ktoś nikogo nie bije i jest miły i grzeczny, to znaczy, że ma szacunek.

Nela: - Jak ktoś kogoś pozdrawia i mu pomacha ręką, to znaczy, że ma szacunek.

Lena: - Szacunek jest wtedy, jak ktoś patrzy na osobę i trochę pomyśli i potem tej osobie pomaga, chociaż ta osoba nie poprosiła o pomoc.

Tomek: - Na przykład pomaga przeprowadzić przez ulicę.

Lena: - Czasami może pomagać w kupieniu leków albo jedzenia do lodówki i wtedy dźwiga torby.

Nela: - Albo jak ktoś komuś robi jedzenie i to jedzenie nawet, jak nie smakuje, to trzeba powiedzieć, że było dobre i wtedy ta druga osoba podziękuje, bo zrobi się jej miło. A jak zrobi się jej miło, to tamtej drugiej osobie też zrobi się miło. Obie osoby na siebie spojrzą i będą miały szacunek.

- Gdybyście mieli złożyć swoim krewnym i znajomym kobietom oraz koleżankom życzenia, ale nie byłoby to standardowe „Wszystkiego najlepszego”, co mogłoby to być?

Lena: - Wszystkiego dobrego.

Maja: - Zdrowia.

Bartek: - Spełnienia gorących marzeń.

Franek: - Miłych dni i żeby nie padał deszcz.

Maja: - Jeszcze raz zdrowia.

Wiktor: - Dużo szczęścia.

Nela: - Życzyłabym, żeby nikt nie deptał trawnika.

Kornel: - Żeby ludzie byli zadowoleni i było im fajnie.

Nela: - Dorosłym jest fajnie, jak kupują dzieciom zabawki, bo wtedy dzieci się cieszą i ci dorośli patrzą na dzieci, i też się cieszą.

Bartek: - Można nic nie mówić kobietom, tylko siedzieć cicho, im coś dać i one będą się cieszyły. - Czyli?

Lena: - Buziaczek.

Aleks: - Laurka, a do laurki powiedzieć wierszyk.

Bartek: - Kwiatki z klocków lego. Samodzielnie zbudowane kwiatki. Długo je się buduje, ale ładnie wychodzą i jakaś osoba, która je dostanie, to się cieszy.

Tomek: - No patrz! Mam w domu dwie półki samych klocków lego. I wiele innych półek.

Bartek: - Chłopcy mogą, ale nie muszą, budować kwiatki z klocków lego.

Tomek: - Właśnie, nie muszą ich budować.

