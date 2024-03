Dzień Kobiet 2024 w województwie kujawsko-pomorskim. Oto nasze drogie panie w statystyce

Na 2 miliony mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, prawie 52 procent to panie. Dziwne, ale prawdziwe: wśród ludzi z naszego regionu w każdym roczniku, licząc od tych, urodzonych w 2023 roku do tych, którzy mają 50 lat na karku, dominują panowie.

Nowoczesna Polka

- 83 proc. Polaków obchodzi Dzień Kobiet, a 77 proc. ankietowanych jest zdania, że Polki lubią swoje święto. Według 45 proc. respondentów jest to dla nich bardzo ważny dzień lub obchodzą go z przyzwyczajenia (32 proc.). Co trzeci Polak uważa, że najczęściej o Dniu Kobiet pamięta partner lub mąż.

A propos partnerów i mężów: przyglądamy się stanom cywilnym mieszkanek regionu. Na prawie 893 tys. kobiet, prawie 218 tys. stanowią panny. Przykładowo: w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku co czwarta mieszkanka miasta to panna. Najwięcej jest mężatek. Według Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, jest ich blisko 476 tys. Nie każda para ma dzieci: na naszym terenie żyje 244 tys. małżeństw z dziećmi, a prawie 140 tys. bezdzietnych. Jedna kobieta na siedem w województwie to wdowa, natomiast co 11. jest po rozwodzie (w Polsce rozwodzi się około 35 proc. małżeństw).