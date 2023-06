Dzień Ojca 2023. Tak przedstawiają się w liczbach ojcowie z województwa kujawsko-pomorskiego

Najwięcej mężczyzn w naszym regionie zostaje ojcami krótko po trzydziestce. Tak wynika z analizy Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. To dane, dotyczące urodzeń w 2022 roku według wieku rodziców.

Na 15061 mężczyzn ogółem, 4944 z nich to ci w wieku 30-34 lat, którym dzieci urodziły się w zeszłym roku. To oznacza, że co trzeci pan z naszego województwa zostaje tatą, będąc właśnie w tym przedziale wiekowym. Na drugim miejscu uplasowali się ojcowie od 25 do 29 lat, a trzecie zajmują ci w wieku 35-39 lat.

Wyjątki bywają. Najmłodsi ojcowie na naszym terenie to 18-latkowie (dla porównania: najmłodsze matki mają 14 lat, w minionym roku odnotowano dwa takie przypadki). Tylko w ubiegłym roku było ich 13. Najstarsi tatusiowie z kolei to ci 60 plus. W 2022 roku w Kujawsko-Pomorskiem 11 takim panom urodziły się córki albo synowie.