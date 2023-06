Dzień Ojca 23 czerwca 2023. Ten urlop jest tylko dla taty! Dwa tygodnie płatne 100 procent

Z tego urlopu mogą korzystać tylko panowie

Najwyższy miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wypłacany przez placówkę ZUS w regionie wyniósł niemal 18 tys. zł brutto. Jego podstawa wymiaru zasiłku wyniosła 38,5 tys. zł brutto.

Na wykorzystanie urlopu ubezpieczony ojciec ma tylko rok od urodzenia dziecka albo od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Jeśli ojciec miał prawo do urlopu ojcowskiego w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. 26 kwietnia 2023 r., to może skorzystać z tego urlopu do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia albo 14 roku życia, o ile nie upłynęły 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie tego dziecka- wyjaśnia rzeczniczka.