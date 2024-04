Dziesiąty rok akcji Otylia Swim Tour. „Zależy nam na aktywności fizycznej dzieci”

Otylia Swim Tour to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych w całym kraju. W każdym spotkaniu udział biorą młodzi adepci pływania, którzy potrafią przemieszczać się w wodzie przynajmniej dwoma stylami pływackimi – grzbietowym i dowolnym. Warsztaty są skierowane także do ich rodziców i opiekunów, dla których odbywają się otwarte spotkania z psychologiem i dietetykiem.

– Rozpoczynamy nasz flagowy projekt, bo Otylia Swim Tour to pierwsza akcja realizowana przez Fundację Otylii Jędrzejczak. Cieszę się, że kolejny raz jesteśmy w Zgierzu i tu rozpoczynamy kolejną przygodę w sześciu polskich miastach. Jak zwykle zainteresowanie dzieci i rodziców jest olbrzymie, co bardzo mnie cieszy. Niezwykle ważne jest to, że ten projekt jest kompletny, skierowany i do dzieci, i do rodziców. Jestem dumna z faktu, że udało mi się zbudować świetny zespół trenerów z doświadczeniem, zaangażowaniem i z odpowiednim podejściem do dzieci. To często mistrzowie pływania, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą. Pokazują, że zależy im, by polski sport, polska aktywność fizyczna i polskie pływanie rosły w siłę – mówi Otylia Jędrzejczak.