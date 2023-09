Dziewięć polskich medali w drugim dniu regat Nadziei Olimpijskich w Poznaniu

Klasą dla siebie był tego dnia Alex Borucki. Trzykrotny medalista mistrzostw świata, który tyle samo razy stawał w tym roku na podium mistrzostw Europy w portugalskim Montemor-o-Velho już dawno musiał się pogodzić z rolą faworyta poznańskich regat. Ale to, co zrobił w finałowym wyścigu K1 na 1000 m przechodzi ludzkie pojęcie! Od początku ruszył z wielkim zacięciem. Na półmetku miał już ogromną przewagę, a w miarę zbliżania się do mety jeszcze ją powiększał. Finiszował kilka długości łodzi przed rywalami.

– To rzeczywiście był bardzo dobry wyścig w moim wykonaniu. Nie chciałem popełnić tego samego błędu, co w Portugalii, gdzie w trakcie dystansu trochę odpuściłem i nie dałem już rady zwyciężyć na ostatnich metrach. Tutaj od początku przejąłem inicjatywę. Czuję, że jestem w formie, bo inaczej niej udałoby mi się wygrać tego wyścigu. Przede mną jeszcze dużo startów w tych regatach, ale myślę, że jestem optymalnie przygotowany. Kajakarstwo to trudny sport, wymaga wielu wyrzeczeń i wielu godzin treningów. Pracujemy ciężko razem z trenerami i ta praca przyniosła oczekiwane rezultaty. W tym roku skrzydeł dodało mi to, że w mistrzostwach Polski seniorów zająłem drugie miejsce – mówił kajakarz Kolejowego Klubu Wodnego z Krakowa. Przed nim jeszcze kilka finałów w Poznaniu.