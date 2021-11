Dziś (wtorek, 30.11.) z nieba nad Bydgoszczą będzie dobiegać hałas. Wyjaśniamy, dlaczego

Jak informują Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy, 30 listopada 2021 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 będzie oblot samolotu.

Tym samym BCZK uspokaja, że nie będzie działo się nic niepokojącego, to bowiem oblot planowany. Nie wiadomo jeszcze, czy dojdzie on do skutku. Ze względu na złą pogodę loty mogą zostać odwołane.