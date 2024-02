Protesty rolnicze w Kujawsko-Pomorskiem. Wojewoda zwołał sztab kryzysowy

- Temat rolników jest tematem ogólnopolskim. Poprosiłem o spotkanie w tej formie, ponieważ w naszym województwie jest od bardzo zintensyfikowany - mówił wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel na posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego. - Na naszym terenie odbywa się najwięcej zgromadzeń w skali kraju, z pominięciem punktów granicznych. Jako Wojewodowie zobowiązaliśmy się także do prowadzenia bieżących analiz w kontekście tematu potencjalnego, nielegalnego handlu towarami zakazanymi do sprowadzania do Polski m.in. z Ukrainy.

W trakcie dyskusji w bydgoskim urzędzie wojewódzkim poruszono trudną sytuację związaną z protestami rolniczymi. Wojewoda podkreślił, że rolnictwo w naszym województwie odgrywa bardzo znaczącą rolę, a dodatkowo kujawsko-pomorskie jest punktem tranzytowym. Apelował o mobilizację służb i intensyfikację działań wobec podmiotów, których prawidłowe funkcjonowanie na rynku budzi podejrzenie.

"Zespół Zarządzania Kryzysowego skupił się na możliwościach prowadzenia interwencji w przypadku zgłaszanych potrzeb kontroli, związanych m.in. z transportem, możliwościami dopuszczania towarów do obrotu, czy kontrolą jakościową. Wicewojewoda Piotr Hemmerling nawiązał do kwestii zboża paszowego oraz miodu, jako towarów często wymienianych przez rolników, jako problematycznych w odniesieniu do bieżącej sytuacji na rynku" - czytamy w komunikacie K-PUW.