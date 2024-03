Dzisiaj w bydgoskiej "Łuczniczce" finał turnieju Biały Miś 2024. Zapraszamy do kibicowania!

Biały Miś to nie tylko turniej, ale także tradycja, która cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Bydgoszczy. Co roku młodzi zawodnicy i zawodniczki (w tym roku roczniki – 2013, 2014, 2015 i 2016) rywalizują na specjalnie przygotowanych torach przeszkód. Największa liczba zdobytych punktów jest przepustką do kolejnego etapu turnieju.

Pierwszy etap, dwudniowe eliminacje, zaplanowane były na 11 i 12 marca. Zawodnicy podzieleni byli na cztery grupy eliminacyjne. Cztery najlepsze drużyny z eliminacji, czyli zwycięzcy w swoich grupach, awansowali do wielkiego finału.

W pierwszym dniu eliminacji awans do finału wywalczyły trzy reprezentacje: SP 15, SP 16 i SP 32. Komplet finalistów został uzupełniony dzień później. Z Grupy D do finału przebiła się reprezentacja SP 64.