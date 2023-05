Edmund Mikołajczak z Inowrocławia został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

W związku z przypadającym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe zasłużonym samorządowcom.

Wśród wyróżnionych był Edmund Mikołajczak, Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia i radny Rady Powiatu Inowrocławskiego. Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Wyraził również wdzięczność wszystkim przedstawicielom samorządu, którzy pozostają w kontakcie z nim i jego współpracownikami, przekazując swoje spostrzeżenia.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że służy to dziełu poprawiania Rzeczypospolitej, tego co można zrobić więcej, tego co może działać lepiej, tego co powinno być w naszym kraju zmieniane - mówił Andrzej Duda.