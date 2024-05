Egzamin Ósmoklasisty 2024 - język polski. Arkusz, odpowiedzi oraz rozwiązania

W SP nr 35 w Bydgoszczy, gdzie naukę kontynuuje tylko jedna klasa VIII, uczniowie wyrażali swoje nadzieje i obawy związane z nadchodzącymi wyzwaniami. - Języka polskiego się nie obawiam. Fajnie byłoby, gdyby na egzaminie z lektur pojawiła się "Balladyna" lub "Mały Książe" - mówiła Zuzanna. - Zdecydowanie większym wyzwaniem dla mnie będzie matematyka. Uczyłam się systematycznie, ale ponieważ matma nie jest moją mocną stroną, więc dwa razy w tygodniu uczęszczałam też na prywatne korepetycje z matematyki. Zależy mi na dobrym wyniku, bo po ukończeniu szkoły podstawowej chciałabym się dostać do V LO.

Egzamin ósmoklasisty to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale także umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Ocenia on nie tylko to, co uczniowie zapamiętali, ale także ich umiejętność stosowania tej wiedzy w praktyce. Jest to również próba sprawdzenia, jak dobrze uczniowie radzą sobie pod presją czasu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i psychicznym.