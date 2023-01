Egzamin zawodowy 2023 - styczeń. Tutaj znajdziecie rozwiązania i klucze odpowiedzi

Gdzie szukać odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2023?

Egzamin w części praktycznej rozpocznie się w 10 stycznia (wtorek) i potrwa do 14 stycznia (piątek) w zależności od specjalności.

Podczas części pisemnej egzaminu zawodowego zdający otrzymuje kartę identyfikacyjną z danymi umożliwiającymi dostęp do elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektroniczne. Kartę identyfikacyjną stanowi kartka papieru formatu co najmniej A5, na której są zamieszczone (wydrukowane) dane zdającego oraz login i hasło. Karta identyfikacyjna może służyć do wykonywania pomocniczych obliczeń lub zapisywania rozwiązań zadań przez zdających.