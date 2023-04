Ekskluzywny apartament Koroniewskiej i Dowbora. Remont kosztował fortunę! [zdjęcia] KP

Ogromna przestrzeń urządzona jest w nowoczesnym stylu. Dominuje w niej biel, drewno i czarne dodatki. Na uwagę zasługuje niesamowity żyrandol. Kuchnia z wyspą to miejsce, w którym najczęściej fotografuje się para. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii >>> Archiwum PPG Zobacz galerię (18 zdjęć)

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to para, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Ona - aktorka, on - wzięty prezenter telewizyjny, od lat tworzą zgrany duet. Niedawno wraz z dwiema córkami przeprowadzili się do ekskluzywnego apartamentu w centrum Warszawy. Remont trwał długo i kosztował fortunę. Wyszło jednak bardzo pięknie! Zobaczcie, jak mieszkają teraz Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor.