Joanna Koroniewska - taką ma kuchnie. Zobacz, jak mieszka i żyje żona Macieja Dowbora

Wielu z nas zna Joannę Koroniewską z roli Małgorzaty Chodakowskiej z serialu TVP2 "M jak miłość". To właśnie na planie tego serialu aktorka poznała Macieja Dowbora, prezentera telewizyjnego, który stał się później jej mężem. Dowbor jako początkujący dziennikarz przeprowadzał wywiad z początkującą aktorką, Joanną Koroniewską. Para ślub wzięła w 2014 roku i od tego czasu tworzą zgrane małżeństwo. Wspólnie wychowują dwie córki: 13-letnią Janinę i 5-letnią Helenę.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor swoją codziennością chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Choć wydawać by się mogło, że są bardzo zgranym duetem, Joanna przyznaje, że ich małżeństwo wcale nie jest idealne.

- Myślę, że potrafimy się zaskakiwać. Maciek ma wiedzę na niemal każdy temat, a ja uprawiam ciekawy zawód i nie jestem nudną żoną. Ostatnio zrobiłam film fabularny, co nie zdarza się zbyt często. Nie jesteśmy przykładnym małżeństwem, tak samo, jak nie wyglądamy idealnie. Nie jestem też wzorową mamą i żoną. Umiem przyznawać się do błędu i przepraszać. Całe szczęście, w naszej rodzinie robi to każdy. To chyba jest najważniejsze - zdradziła Joanna Koroniewska-Dowbor.