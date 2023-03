Ekstremalna Droga Krzyżowa 2023 we Włocławku. Opis tras

Czym jest EDK - Ekstremalna Droga Krzyżowa

Ideą przyświecającą EDK jest schemat „wyzwanie, droga, zmaganie, spotkanie". To piesza, nocna wędrówka (trasy mają po około 30 - 40 kilometrów) skłaniająca w ciszy i skupieniu do głębokiego przeżywania Misterium Drogi Krzyżowej. Prawdziwym celem EDK jest zmiana życia, a nie tylko nocna przygoda, stanie się pięknym człowiekiem, czyli taki, z którym inni chcą spędzać czas - przyznają organizatorzy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

Takimi trasami pójdą pątnicy we Włocławku

W tym roku we Włocławku pątnicy mają do wyboru trzy trasy o długości 31-33 km. Wyznaczone przez organizatorów trasy są jedynie propozycją, samo ich pokonanie i decyzja o ostatecznym kształcie należy do uczestników. Uczestnicy powinni pokonywać trasy w grupach nie większych niż 10 osób, nie jest to jednak wymagane. Trwają zapisy chętnych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej we Włocławku.