Elana Toruń była nieskuteczna. Porażka w Szczecinie. Świt okazał się skuteczniejszy

Torunianie jechali do Szczecina z myślą podtrzymania dobrej dyspozycji z poprzedniego meczu, kiedy zagrali skutecznie i ograniczyli błędy. Niestety, nie udało się im wygrać.

- Ktoś kto zobaczy suchy wynik, to pomyśli, że Elana zagrała słaby mecz, a tak nie było - mówił trener Piotr Kieruzel. - Sami gospodarze mówili, że dawno nie gościli zespołu, który by ich tak zdominował. Niestety, nasza przewaga nie miała przełożenia na gole, bo zawiodła nas skuteczność. Szybko straciliśmy dwa gole po błędach indywidualnych, ale to nas nie załamało, tylko jeszcze zmobilizowało do lepszej gry. Przenieśliśmy ciężar gry pod pole karne Świtu, ale niestety nic nie chciało wpaść do bramki. Przez ostatni kwadrans graliśmy w osłabieniu, także ja dostałem czerwoną kartkę. Przegraliśmy, ale zespół prezentuje się coraz lepiej i będzie punktował w następnych meczach - dodał.