Emerytura KRUS - wysokość świadczenia. Od czego zależy, ile pieniędzy rolnik na emeryturze dostanie na konto? OPRAC.: Agata Wodzień

Emerytura składa się z części składkowej i części uzupełniającej. pixabay.com/PICNIC-Foto-Soest

W dniu, w którym osoba opłacająca składki KRUS ukończyła - w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat - może złożyć wniosek o przyznanie emerytury. Wiek to jeden z warunków, drugim jest staż - ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Co dalej? Ile wyniesie emerytura wypłaca przez KRUS? Sprawdzamy, jak obliczane są stawki świadczenia.