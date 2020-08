Emerytury 2020 - zmiany. Od września emeryci i renciści mniej sobie będą mogli dorobić

Od 1 września br. zmieni się kwota przychodów, jakie może osiągnąć pracujący emeryt i rencista, który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego. Warto pilnować limitów, by ZUS nie zmniejszył ani nie zawiesił świadczenia.

Limity dorabiania dla emerytów rencistów zmieniają się, co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Ustala się je na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które oblicza Główny Urząd Statystyczny. Teraz jest ono niższe niż ostatnio. A to oznacza, że od 1 września emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli mniej dorobić do swoich świadczeń.

Od września limity dodatkowych zarobków dla emerytów i rencistów będą niższe. Dodatkowe zarobki mogą jednak spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłacanie świadczenia. - Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z umowy o pracę czy umowy zlecenia albo z prowadzenia własnej działalności gospodarczej - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Uwaga! Informację o przychodach za dany rok w formie zaświadczenia od pracodawcy lub oświadczenia osoby prowadzącej działalność, emeryt i rencista powinien dostarczyć bądź przesłać do ZUS w terminie do końca lutego kolejnego roku. Tak więc informację o przychodach uzyskanych w 2020 roku należy przekazać do ZUS do końca lutego 2021 roku. Zaświadczenie o przychodach wystawiają zakłady pracy. Aby umożliwić rozliczenie świadczenia w najkorzystniejszy sposób, warto przedłożyć zaświadczenie o wysokości zarobków w poszczególnych miesiącach. Natomiast w przypadku prowadzenia własnej działalności emeryt lub rencista składa oświadczenie. W tej sytuacji za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Kiedy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie Zmniejszenie świadczenia następuje, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września kwota ta zmniejszyła się i wyniesie 3517,20 zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 6531,90 zł. Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 3517,20 zł do 6531,90 zł, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku: emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest to kwota 620,37 zł,

renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 465,31 zł,

renty rodzinnej dla jednej osoby – 527,35 zł.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3517,20 zł przychodu.

Na zawieszenie prawa do renty socjalnej wpływ ma m.in. przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, pobierania stypendium sportowego, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany za granicą z powyższych tytułów też ma wpływ na rentę socjalną.

Emerytury 2020. Oni mogą sobie dorabiać bez ograniczeń

O limitach muszą pamiętać wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny) oraz renciści. Natomiast emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Od 1 marca 2020 roku wynosi ono 1200 zł brutto. - Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum - zaznacza Krystyna Michałek. Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

Zdalne nauczanie.Kto gorzej sobie poradził uczniowie czy nauczyciele?