Emerytury bez podatku jednak nie będzie? Koalicjanci w rządzie nie mogą się dogadać

Utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim 9.07.2021. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń

Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (9.07.2021) utrudnień? Roboty drogowe: droga 63, Orzysz-Pisz (71. km na odc. 6 km) Malowanie oznakowania poziomego na nakładkach na odc. od km 70+620 - do km 71+210 , od km 74+200 - do km 75+000 , od km 75+700 do km 76+500.