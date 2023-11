Emerytury grudniowe - niektórzy seniorzy dostaną dwie emerytury! Oto termin wypłaty świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca w kilku terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20., i 25 dnia miesiąca.

Jeśli termin płatności świadczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. W grudniu niektórzy emeryci i renciści dostaną dwa świadczenia: grudniowe i styczniowe.

- Chodzi o osoby, których termin płatności przypada w Nowy Rok, 1 stycznia. Emerytury i renty za styczeń trafią do nich do 31 grudnia. Dotyczy to zarówno świadczeń, które przynosi listonosz, jak i tych, które trafiają na rachunki bankowe - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.