Emerytury Polaków w 2024 roku - wyliczenia dla sprzedawców i nauczycieli. Tyle pieniędzy trafi na konto seniorów

Emerytury na początku 2024 roku seniorzy będą pobierali w takiej samej wysokości w jakiej dostawali świadczenie na koniec 2023 roku. Podwyżka świadczenia czeka ich dopiero w marcu, kiedy emerytury będą waloryzowane.

Przeczytaj też:Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji

Zapowiada się, że waloryzacja w marcu 2024 roku podobnie jak przed rokiem będzie wysoka.

Przypomnijmy, że waloryzacja emerytury to pomnożenie kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. A czym jest wskaźnik waloryzacji? To średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.