Eskapada - znów szykuje się weekend pełen zwiedzania! Takie atrakcje przygotowano we Włocławku [zdjęcia]

W tym roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika i to właśnie słynny astronom został patronem Eskapady. Przewodnicy zabiorą uczestników m.in. do miejsc związanych z postacią Kopernika - nie tylko tych najbardziej znanych.

- Ślady Kopernika odnajdujemy w wielu miejscach naszego regionu. Toruń, gdzie się urodził, był także miejscem pierwszych lat jego edukacji. Nieodległe Chełmno to miejsce, gdzie, według części badaczy, studiował w akademii zanim udał się po nauki do Krakowa i na włoskie uniwersytety. W Grudziądzu wygłosił swój traktat ekonomiczny „O szacunku monety”. We Włocławku z całą pewnością bywał, a może nawet zaprojektował dla miasta pierwszy wodociąg. Na naszym szlaku są też podtoruńskie Piwnice, gdzie w uniwersyteckim obserwatorium astronomicznym następcy Kopernika zgłębiają tajemnice odległych konstelacji - zaprasza marszałek Piotr Całbecki.