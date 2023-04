„Pocałunki wiatru” – to kolejna powieść Katarzyny Sarnowskiej z Włocławka. Książka jest już dostępna [rozmowa]

Co było inspiracją do napisania powieści "Pocałunki wiatru"?

Bardzo ważnym elementem moich książek jest miejsce akcji – w Miłości w kolorze sepii był to Włocławek, w serii Nad Jeziorakiem chciałam przedstawić uroki Warmii, a szczególnie najpiękniejszego (moim zdaniem) jeziora w Polsce. Kolejnym miejscem, które kocham są Kaszuby i okolice Krokowej. Gdy zwiedzałam zamek w Krokowej, miałam okazję poznać bliżej historię rodziny von Krokow, która jest bardzo romantyczna i zagmatwana w kontekście stosunków polsko niemieckich – dość powiedzieć, że podczas II Wojny Światowej jeden syn grafa Dӧringa von Krockow służył w Wojsku Polskim, a drugi w Wermachcie. Zaczęłam czytać dużo na ten temat, dowiadywać się i stało się to punktem wyjścia do napisania Pocałunków wiatru. Kolejnym elementem książki jest ukazanie trudnych relacji rodzinnych – głównie relacji matki i córki i tego jak kształtują one nasze dorosłe życie. Jest to też historia wyzwalania się z więzów przeszłości i rozpoczęcia życia na nowo dzięki miłości i sztuce.