Eugeniusz Nowak po raz kolejny prezesem Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

Marian Banaś oskarża szefa MSWiA. Wąsik: Im kto więcej nabroił, tym bardziej atakuje PiS

Szef NIK Marian Banaś w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” ocenił, że Polską rządzi szef MSWiA Mariusz Kamiński, który „zbiera haki na każdego”. Zdaniem Banasia, to właśnie Kamiński „chciał go zniszczyć”. Do wywiadu z szefem Izby odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. - Im kto więcej nabroił tym bardziej atakuje PiS – stwierdził w mediach społecznościowych.