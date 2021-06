Mistrzostwa Europy trwają w najlepsze. Dziś, w jedenastym dniu turnieju, zakończy się rywalizacja w grupach B i C, w których odbędą się po dwa mecze.

Euro 2021 - kto dzisiaj gra? Aż cztery mecze! Koniec rywalizacji w grupach B i C [20.06.21]

W grupie C to Holandia jest pewna awansu. Pomarańczowi (6 pkt.) w Amsterdamie podejmą Macedonię Północną (0 pkt.). Z kolei w Bukareszcie Ukraina zagra z Austrią. To będzie mecz o drugie miejsce w grupie, ponieważ obie drużyny zgromadziły po 3 pkt.

Początek obu spotkań o godz. 18. Transmisja w TVP Sport i TVP 1. W internecie spotkanie można oglądać na stronie www.sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej i aplikacji smart tv.