Euro 2021 - kto dzisiaj gra? Inauguracja mistrzostw Europy w Rzymie (11.06.2021)

Euro 2021 rozpoczyna się z rocznym opóźnieniem ze względu na epidemię koronawirusa. Pomimo trudności wszystko udało się pozytywnie zakończyć i dziś kibice będą mogli zobaczyć pierwszy mecz.

Kto dziś gra na Euro 2020? Inauguracja w Rzymie (11.06.2021)

Na inaugurację zagrają Turcja z Włochami. Co ciekawe, chociaż mecz odbędzie się w Rzymie, to formalnym gospodarzem są Turcy.

Włosi są jednym z faworytów do mistrzostwa. Eliminacje przeszli jak burza. W ostatnich dwóch sparingach nie stracili gola, rozbijając San Marino 7:0 i Czechy 7:0.

Turcy w eliminacjach zajęli drugą pozycję za Francją. W sparingach przed Euro 2021 pokonali Azerbejdżan 2:1 i Mołdawię 2:0 oraz zremisowała z Gwineą 0:0.

