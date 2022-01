Eurojackpot. W 2021 roku te liczby padały najczęściej. Sprawdźcie, jakie...

Eurojackpot to jedna z najpopularniejszych gier liczbowych. Graczy kusi wielką pulą nagród, która może wynieść aż 400 milionów złotych. Gwarantowana pula na wygrane to około 45 milionów złotych. Jest aż 12 stopni wygranych. W zakładzie wybiera się 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10. Można grać też metodą "chybił - trafił". Koszt jednego zakładu to 12,50 zł. Losowanie odbywa się w każdy piątek między godz. 20 a 21 w Helsinkach. Nie jest transmitowane na żywo.

Dr Jerzy Rosiński, psycholog społeczny, zauważa, że gdyby szansę wygranej w totka oceniać matematycznie, to gra się nie opłaca. Ale takie decyzje nie są racjonalne, mają podstawy emocjonalne.