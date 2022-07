Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 26 lipca 2022.

Eurojackpot 26 lipca 2022 - wygrane w Polsce

Za nami losowanie Eurojackpot z udziałem Polski.

Po wtorkowym losowaniu Eurojackpot wiemy, że padła jedna wygrana IV stopnia o wartości 169 012,70 złotych!

Gratulujemy!

10 maja 2019 padła po raz pierwszy główna wygrana w Eurojackpot w Polsce. 13 sierpnia 2021 roku padła jak dotąd najwyższa w Polsce wygrana w Eurojackpot.

Te dni można uznać za najważniejszy w historii gier liczbowych w Polsce! 10 maja 2019 roku po raz pierwszy w Polsce padła główna wygrana w Eurojackpot przy maksymalnej kumulacji! Szczęśliwiec z województwa łódzkiego wzbogacił się o 193 mln złotych! Natomiast 13 sierpnia 2021 roku został ustanowiony absolutny rekord wysokości wygranej – gracz z Polski wygrał w Eurojackpot rekordową kwotę ponad 206 milionów złotych!

Nigdy wcześniej żaden gracz z Polski nie wygrał tak dużej kwoty. To najwyższa wygrana w historii gier totalizatora w naszym kraju! Do tej pory najwyższa wygrana to "szóstka" w Lotto warta 36 726 210,20 zł, trafiona w 2017 roku w Skrzyszowie.